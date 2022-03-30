سياسية
قيادي بالتغيير: نحن لا نعول على مبادرة لبناء الثقة مع العسكر
سخر عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة من اجراءات بناء الثقة على خلفية ما ذكره ممثل البعثة الأممية فولكر بيرتس خلال تقديمه لتقرير حول وضع السودان بمجلس الأمن بأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يعتزم القيام باجراءات لبناء الثقة خلال الفترة المقبلة، وقطع أن هنالك افتقاد للثقة وصفه بالكبير بينهم وبين المكون العسكري، وبموازاة ذلك أكد حضرة في تصريح مقتضب لـ(الجريدة) بأنهم لا يعولون على أي مبادرة تأتي من قائد الانقلاب نفسه، وعن ما قدمه ممثل البعثة الامية خلال جلسة مجلس الأمن ذكر ان فولكر تحدث عن تدهور الأوضاع الأمنية و العنف والقتل والقمع والاغتصاب فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، ورأى ان هذا الحديث عن الوضع الراهن و المعاش لن يرضي العسكر ومن اسماهم بالانقلابيين.
الخرطوم: عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
انتم لا تثقون في انفسكم بالتالي لا نتوقع ان تثقوا في العسكر
لانكم اثحاب رؤية جلوس الكرسي.
الشعب السوداني يثق في العسكر بسبب فشلكم وخوفه منكم بعد ام جربكم اكثر من مرة ووجدكم تبحثون عن سلطة باي ثمن حتي لو كانت عمالة ظاهرة. فكروا تعرفوا لماذا لا يثق الشعب فيكم وانتم اا تثقون في من حولكم
أعلنت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، اليوم الأربعاء، ترحيبها بما ورد في تقرير رئيس البعثة الأممية أمام مجلس الأمن حول اعتزام السلطات السودانية اتخاذ إجراءات تهيئة المناخ للحوار، وعلى رأسها إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين.
التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/13245504.htm
تضارب في التصريحات
ياناس الجريدة اختونا من ناس قحت ديل لانهم ما عندهم مصداقية والشارع زهج من نفاقهم . مجموعة منهم تؤيد ومجموعة تدين وتشجب هذا ليس عمل مؤسسي هذا عمل ناس تضلل في المواطنين وهم يريدون باي فرصة السلطة .