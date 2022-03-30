قيادي بالتغيير: نحن لا نعول على مبادرة لبناء الثقة مع العسكر





سخر عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة من اجراءات بناء الثقة على خلفية ما ذكره ممثل البعثة الأممية فولكر بيرتس خلال تقديمه لتقرير حول وضع السودان بمجلس الأمن بأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يعتزم القيام باجراءات لبناء الثقة خلال الفترة المقبلة، وقطع أن هنالك افتقاد للثقة وصفه بالكبير بينهم وبين المكون العسكري، وبموازاة ذلك أكد حضرة في تصريح مقتضب لـ(الجريدة) بأنهم لا يعولون على أي مبادرة تأتي من قائد الانقلاب نفسه، وعن ما قدمه ممثل البعثة الامية خلال جلسة مجلس الأمن ذكر ان فولكر تحدث عن تدهور الأوضاع الأمنية و العنف والقتل والقمع والاغتصاب فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، ورأى ان هذا الحديث عن الوضع الراهن و المعاش لن يرضي العسكر ومن اسماهم بالانقلابيين.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة