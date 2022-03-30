برمة : “أنا بشتغل للمدنيين أكثر من العسكريين”





سخِر رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، من الاتهامات التي تُوجّه إليه بشأن حديثه المتكرر بالجلوس مع العسكريين.

وقال برمة لـ(الصيحة) “أنا بشتغل للمدنيين أكثر من العسكريين، أنا كنت عسكري وبعد المعاش الآن أصبحت سياسياً، فالإنسان بطبيعته مدني”، وأضاف “لا ننكر دور القوات المسلحة فهي قوات نبيلة، الآن أنا أتكلم من أجل الوطن مع العسكريين والمدنيين”.

وأكد برمة أن حل المشاكل يبدأ بتحديد الأطراف وهي القوى العسكرية والقوى المدنية، فلا بد من معرفة الأسباب ولا بد من الجلوس مع بعضنا البعض، وقال “الكلام عن أننا ما بنقعد ليس منطقياً، فنستطيع بالمنطق إنهاء إجراءات 25 أكتوبر والعودة للمسار الديمقراطي وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية وإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالوضع الاقتصادي المنهار وحل مشاكل اتفاقية السلام ومعاش الناس”.

وقال إن تضارب الرأي السياسي حالياً بشأن حل الأزمة السياسية بالبلاد سببه انعدام الإرادة الوطنية وانعدام الثقة، وأضاف “القضايا العالقة تُحل بالتوافق أولاً والخروج بميثاق وطني تحدد فيه الرؤى لحل المشاكل والمضي في الترتيب لحل القضايا عبر ميثاق يوقع عليه الجميع بالتراضي”.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة