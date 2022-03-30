لجنة التحقيق: وداد بابكر تملك (مربع كامل) بالفردوس سوبا





كشفت لجنة التحقيق العليا لمتضرري قرى جنوب الحزام التي شكلها النائب العام الأسبق تاج السر الحبر عن تورط وزير التخطيط العمراني الاسبق بالنظام البائد عبد الباقي عطا الفضيل في امتلاك ١٥٦ قطعة بسوبا، وتسجيلها باسم شركة هرم اليمامة، بجانب امتلاك حرم الرئيس المخلوع عمر البشير وداد بابكر مساحة مربع بالحارة 34 بالفردوس، واتهمت اللجنة وزير التخطيط بالتورط بتوزيع وبيع أراضيهم، باسم شركات ” اليمامة الهرم ، شركة البطريق ، مصفاة البترول، شركة قصر اللؤلؤة، ما يسمى بالحديقة الدولية ، بجانب شركات أخرى” بالاضافة الى تمليك ضباط في القوات المسلحة برتبة لواء ، وبعض النافذين في حزب المؤتمر الوطني المحلول.

ونوهت الى ان اللجنة تم تكوينها عقب سقوط النظام من قبل النائب العام الاسبق تاج السر الحبر للتحقيق حول فساد أراضي سوبا، انتقدت قرار والي ولاية الخرطوم الذي قضى بازالة كافة التعديات بالمناطق الطرفية، واعتبرته التفاف لدعم وزير المساحة والنافذين لنزع أراضيهم وتمليكها لتلك الجهات، وأكدت على انها ما زالت ترفض القرار جملة وتفصيلا.

وأكد رئيس اللجنة العليا لمتضرري قرى جنوب الحزام ادم أحمد هجام امتلاك اللجنة كافة المستندات التي تثبت تورط وزير المساحة والتخطيط العمراني الاسبق عبد الباقي عطا الفضيل بنزع ١٥٦ قطعة وتسجيلها باسم شركة هرم اليمامة المحدودة، بجانب امتلاك حرم الرئيس المخلوع وداد بابكر لمربع 34 الفردوس الأزهري، وقال أحمد لـ(الجريدة) : تم تسليم لجنة ازالة التمكين السابقة نسخة من تلك المستندات والتي بدورها كانت بصدد الاجراءات لاستعادة تلك الاراضي لمواطني سوبا، واردف: لكن انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي أعادنا الى المربع الاول.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة