منظمة حقوقية تطالب السلطات بنقل المعزول وأعوانه إلى لاهاي دون تأخير





طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، السلطات السودانية بنقل البشير واعوانه إلى لاهاي دون مزيد من التأخير. ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه السابق عبدالرحيم محمد حسين، ووالي ولاية شمال كردفان السابق، أحمد هارون، والمتمرد عبدالله بندا، اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية، وجميعهم فارّون من العدالة.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، بحسب ما اورده (صوت الهامش) إنها توصلت بأن القوات الحكومية السودانية والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، لكن بسبب قيود على أبحاثها لم تتوصل إلى ما إذا كانت الجرائم استوفت عنصر التعمد المطلوب لتُصنَّف جرائم إبادة جماعية. وأضافت هيومن رايتس ووتش، بأنها توصلت أيضا إلى تورط الجماعات المتمردة في جرائم خطيرة تشمل الهجمات على المدنيين، والقتل، والاختطاف، والنهب.

صحيفة الحراك السياسي