جبريل لإدارة مشروع الجزيرة: (ماعندنا قروش) لشراء القمح





عبّر محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق، عن قلقه من عدم إيفاء وزير المالية جبريل إبراهيم، بالالتزامات بتوفير الأموال المطلوبة لشراء القمح بالسعر المحدد من قبل الحكومة بواقع (43) ألف جنيه للجوال. وأكد مرزوق لـ”الحراك” إن وزير المالية قال لهم: (ماعندنا قروش)، ما اعتبره تنصلاً من الحكومة بعدم شراء القمح بالسعر المحدد حالياً، وأضاف مرزوق قائلاً: الحكومة ادخلتنا في ورطة مع المنتجين بسبب فشلها في توفير الأموال المطلوبة لشراء انتاج القمح.

واستبعد مرزوق وضع المالية زيادة جديدة في السعر التأشيري لمحصول القمح، مبدياً تساؤله كيف تزيد الحكومة السعر الحالي وهي لم تلتزم بشرائه حتى الآن، وحذر مرزوق من انخفاض أسعار القمح وتهريبه إلى دول الجوار، خاصة وأن البلاد في حاجة ماسة للقمح،وأكد مرزوق تلقيهم تعهدات من وزير المالية بأنه سيوجه بنك السودان المركزي بتوفير الأموال للبنك الزراعي لشراء انتاج المزارعين من القمح.

من جانبه أقر وزير الزراعة والغابات، أبوبكر عمر البشرى، بوجود تعطيل في اجراءات شراء القمح من قبل وزارة المالية بسبب ما وصفه بـ(سلسلة الاجراءات الطويلة المتبعة في الدولة)، مؤكداً ازالة تلك التحديات، وقال إن الحكومة جادة في توفير الأموال المطلوبة لشراء القمح من المزارعين بالسعر المحدد حالياً ولا رجعة.

الخرطوم- أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي