مبابي يفسد فخ سان جيرمان في قرعة المونديال





تمسك النجم الفرنسي كيليان مبابي بموقفه من المفاوضات الجارية معه من جانب مسؤولي باريس سان جيرمان لتجديد عقده.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، لكنه يرفض كل محاولات ناديه من أجل التجديد حتى الآن، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد.

وتفادى مبابي الوقوع في فخ محكم أعدته إدارة باريس سان جيرمان لفرض اجتماع حاسم على اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن “مبابي رفض دعوة مسؤولي النادي القطريين لحضور قرعة كأس العالم في الدوحة يوم الجمعة المقبل”.

وأوضحت “مبابي يعلم تمام العلم أن تلك الجلسة هدفها التفاوض معه حول التجديد، وبالتالي فإن رفضها يعني أنه يرفض مبدأ التجديد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي رفض الدعوة “بحجة أنه ليس قائد منتخب فرنسا”.

وبيّنت أن “الاتحاد القطري تواصل مع نظيره الفرنسي مؤخرًا لدراسة إمكانية ذهاب مبابي إلى الدوحة، لكن الأمر انتهى برفض اللاعب تلك الدعوة”.

ويستهدف مسؤولو سان جيرمان أن يصل مبابي إلى قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل مع منتخب فرنسا للمشاركة في كأس العالم، وهو على ذمة النادي الفرنسي، وليس ريال مدريد أو غيره.

موقع كووورة