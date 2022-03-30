المقاومة تدعو للمشاركة في مليونية الخميس





دعت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، للمشاركة في مليونية غداً الخميس، لإكمال مشوار الوصول إلى سودان الحرية والسلام والعدالة.

وقالت اللجنة في بيانٍ صادرٍ اليوم “توافقنا في لجان المقاومة على مبادئ أساسية وأهداف سامية لن نتنازل عنها إطلاقًا”، وأضافت “نؤكّد أنّنا سنستمر في العمل ليلاً ونهاراً بكلّ طاقاتنا وبكلّ ما نملك من قوة وحتى آخر رمق فينا على الضغط الثوري الذي استلهمه شعبنا المعلم من تاريخه الزاخر بالنضالات حتى نحقِّق هذه الأهداف كاملةً غير منقوصة”.

صحيفة الصيحة