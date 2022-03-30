أساتذة جامعيون يبدأون إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على قرارات البرهان





أعلن أساتذة جامعيون، دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل رداً على قرارات أصدرها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعفى بموجبها مديري الجامعات وحل مجالس الأمناء.

وكان البرهان أصدر، أمس، حزمة قرارات تضمّنت حل مجالس أمناء الجامعات الحكومية ومديريها، فضلاً عن قرارات أخرى عيّن بموجبها نحو (30) مديراً ونوابهم.

وقال بيان أصدره الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا، إن قرارات البرهان تعدٍ سافر على استقلالية الجامعات وتجاوزٌ لصلاحيات الوثيقة الدستورية التي منحت رئيس الوزراء الحق في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي.

فيما انتقد رئيس مجلس أمناء جامعة الخرطوم سلمان محمد أحمد سلمان، في بيان أصدره، القرارات التي أصدرها البرهان التي حَلّ بمُوجبها مجالس أمناء الجامعات الحكومية ووصفها بأنها غير دستورية، وقال سلمان إنّ سُلطات تعيين أعضاء مجلس الجامعة حسب الوثيقة الدستورية لعام 2019م وقانون جامعة الخرطوم لعام 1995م هي لرئيس الوزراء بصفته الراعي للجامعة.

صحيفة الصيحة