استدعاء إيطاليا بدلاً من إيران في المونديال “احتمال ضعيف”





كشف تقرير إيطالي أن هناك احتمالاً ضعيفاً بأن يستبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منتخب إيران من كأس العالم 2022 بالرغم من تأهله، واستدعاء منتخب إيطاليا بدلًا منه.

ويخشى الاتحاد الإيراني لكرة القدم من إمكانية حظر مشاركته في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر في وقت لاحق من العام الجاري، بعد أن تم منع السيدات من حضور المباراة التي فاز بها المنتخب الإيراني على نظيره اللبناني 2 – صفر يوم الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وكتب مهرداد سيرداشي عضو مجلس إدارة الاتحاد الإيراني لكرة القدم على “تويتر”: نحن نسمع أخبارا مقلقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي. وفي حال توقيع عقوبة فإن المتورطين في الحادث المرير في مدينة مشهد سيكونون هم المسؤولون.

وذكرت تقارير أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل، عندما بدأت الاحتجاجات من السيدات اللاتي كن يجملن تذاكر ولم يسمح لهن بالدخول لمشاهدة المباراة.

وكشفت شبكة “سبورت ميديا ست” أنه لا يمكن استبعاد منتخب تأهل إلى كأس العالم، مثل إيران، إلا في حالة تعليق أو طرد اتحاد كرة القدم الخاص بالبلاد من قبل “فيفا”.

وأضافت: إذا تم استبعاد إيران، يختار الاتحاد الدولي المنتخب الأعلى تصنيفًا ممن لم يتأهلوا للبطولة، وفي هذه الحالة سيكون منتخب إيطاليا.

وتابعت: الاتحاد الإيطالي سيضغط بكل تأكيد على منظمي ورعاة البطولة من أجل حدوث الأمر، لكنه يظل أقرب للخيال العلمي.

وفشلت إيطاليا في التأهل للمونديال للنسخة الثانية تواليًا بعد الخسارة من مقدونيا الشمالية في ملحق القارة العجوز.

العربية نت