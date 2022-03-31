إضراب مفتوح لاساتذة الجامعات احتجاجاً على قرارات (البرهان)





أعلن أساتذة جامعيون دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل على خلفية قرارات أصدرها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أعفى بموجبها مدراء الجامعات وحل مجالس الأمناء.

وقال بيان أصدره الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا إن قرارات البرهان “تعدي سافر على استقلالية الجامعات وتجاوز لصلاحيات الوثيقة الدستورية التي منحت رئيس الوزاء الحق في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي”.

وأضاف أن السلطات تنكرت للهيكل الراتبي واتجهت لاستهداف قياداتها في خطوة تهدف لإسكات الثورة.

وتابع البيان ” هذه الهجمة لن تزيدنا إلا قوة وعزيمة فالانقلابيين لم يتركوا لنا غير خيار المواجهة الشاملة لإسقاطهم وإسقاط قراراتهم التي لا تستند إلى أي مشروعية وعليه نعلن الإضراب المفتوح والعصيان التام إلى أن تتوج الثورة بالنصر المؤزر”.

وفي الأثناء أدان تجمع أساتذة جامعة النيلين القرارات الخاصة بحل مجالس إدارة الجامعات الحكومية وما أعقبها من إعفاء لمدراء الجامعات ونوابهم مبيناً بأنها تعدي واضح على التقاليد الديمقراطية التي أرستها ثورة ديسمبر بانتخاب الإدارات من القواعد بمعايير واضحة وموضوعية.

وأكد أن هذه القرارات غير شرعية ولم تتم بالطرق الديمقراطية والقانونية المعروفة لاختيار الأساتذة بمختلف فئاتهم.

وأعلن رفضه القاطع للإدارة الجديدة متهمها بموالاة السلطة الانقلابية وكشف عن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من يوم أمس الأربعاء.

إلى ذلك أعلن تجمع أساتذة جامعة السودان مناهضته لإجراءات البرهان التي استهدفت الجامعات وأكد بأن كل خيارات التصعيد مفتوحة أمامهم.

صحيفة الجريدة