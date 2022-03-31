(العليا) تعيد مفصولي أساتذة جامعة السودان للعمل





أبطلت المحكمة العليا قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الخاصة بفصل عدد من أساتذة جامعة السودان، وأمرت بإعادتهم للعمل بالجامعة، وهم بروفيسور عز الدين محمد عثمان الأمين، بروفيسور أحمد إبراهيم أحمد، بروفيسور عبد المولى موسى محمد موسى، د.ماهر صالح سليمان، د. فضل الله أحمد عبد الله، البرفيسور أبو القاسم قور حامد، والبرفسور يحيى عبد الله محمد .

صحيفة السوداني