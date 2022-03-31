سياسية
(العليا) تعيد مفصولي أساتذة جامعة السودان للعمل
أبطلت المحكمة العليا قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الخاصة بفصل عدد من أساتذة جامعة السودان، وأمرت بإعادتهم للعمل بالجامعة، وهم بروفيسور عز الدين محمد عثمان الأمين، بروفيسور أحمد إبراهيم أحمد، بروفيسور عبد المولى موسى محمد موسى، د.ماهر صالح سليمان، د. فضل الله أحمد عبد الله، البرفيسور أبو القاسم قور حامد، والبرفسور يحيى عبد الله محمد .
صحيفة السوداني
تعليق واحد
لو مابلد هامله .. اساتذه والله يدرسو العلم لرؤساء البلدان الادت القحاطه جوازات سفر .. يجى الواحد صنانو قدامو وخبوب نفوسهم الخربه سابقهم .. يكوزنوهم عشان يرفدوهم ويعينو كلاب السكك والمقاطيع واللمامه العايمه على عومهم .. ناس فدوى وسلمان وبقية الكرور ..