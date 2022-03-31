الشرطة: نحرص على فتح الطرق ولا تهاون مع الفوضى





أكدت الشرطة أنه وفي إطار تنفيذ خطة شرطة ولاية الخرطوم في تنظيم الأسواقوإزالة التشوهات بالطرق الرئيسية والمواقف نظمت شرطة محلية الخرطوم حملة منعية مشتركة لإزاله الظواهر السالبة في موقف جاكسون وسط الخرطوم أمس، وأضافت في تصريح صحفي نتيجة لذلك تظاهر عدد من الباعة المتجولين في السوق معترضين على عملية تنظيم الأسواق والطرق العامة واحتج الباعة على الإجراء بإحداث شغب وفوضى وحرق للإطارات وإغلاق الطرق المؤدية من وإلى جاكسون ورشق المارة بالحجارة وإشهار الأسلحة البيضاء وتدخلت الشرطة لفتح الطرق وتم تفريقهم.

وأكدت شرطة ولاية الخرطوم حرصها على فتح الطرق وسلامة المواطنين ولا تهاون مع الفوضى وعلى الجميع التنسيق مع سلطات المحلية السياسية لعرض بضائعهم. وقالت إن كل من يتعدي على الطريق العام والممتلكات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

صحيفة اليوم التالي