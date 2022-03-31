الهلال يوالي تحضيراته لمواجهة الأهلي الصعبة





يواصل فريق كرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمباراته أمام النادي الأهلي في الجولة الحاسمة والأخيرة في مرحلة مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، التي ستقام على ملعب “الأهلي وي السلام، بالعاصمة المصرية القاهرة، وتبدو مأمورية ممثل السودان صعبة للغاية؛ قياساً برغبة المنافس وخبراته الكبيرة وقوته على ملعبه وذكاء نجومه في التعامل مع المباريات الحاسمة بعيداً عن قوة المنافسين.

وسيؤدي الأزرق تدريباً اليوم قبل أن يؤدي مرانه الأساسي غداً استعداداً للمباراة، ويحتل الهلال الترتيب الثالث برصيد 4 نقاط خلف الأهلي ثاني الترتيب برصيد 7 نقاط، وسيكون التعادل كافياً لعبور آمن لبطل إفريقيا.

صحيفة اليوم التالي