دقلو يدعم التعليم العالي بسيارات جديدة





قدم نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو دعماً سخياً تمثل في سيارات بوكس بكاب جديدة لوزارة والبحث العلمي ، وقد استلمت الوزارة أول دفعة منها عدد (2) بوكس بكاب ثم تليها أخريات.

وقد قام باجراءات التسليم عبر لقاء جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور محمد حسن دهب والناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع ورئيس التوجيه والعمليات العميد دكتور مرتضى أبو القاسم .

ومن جانبه أشاد بروفيسور دهب بهذا الدعم الذي ثمنه بسرعة الانجاز حيث اوفى نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول دقلو بما وعد به في لقاء سابق بدعم التعليم العالي ، مؤكداً بأن ذلك يمثل بداية لدعم قادم لمؤسسات التعليم العالي ، مشيراً في حديثه بأن الجامعات تحتاج للكثير لرفع قدراتها ونهوضها ، موضحاً أن العلاقة ستتواصل بين الطرفين في المرحلة القادمة .

ومن جانبه قال ممثل نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس هيئة العمليات العميد دكتور مرتضى أبو القاسم أن هذا الدعم يمثل تفاعلاً حقيقياً مع المجتمع ومتطلباته في إطار المسؤولية الإجتماعية ، مؤكداً حرص القائد دقلو على دعم العملية التعليمية بكافة مكوناتها وحرصه على تقديم الدعم والمساندة لمزيد من تطوره ورفعته ويأتي هذا من أجل كفاءة الأداء والعاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وكالة سونا