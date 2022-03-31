ضربة موجعة لبرشلونة قادمة من لندن





تلقى نادي برشلونة الإسباني ومدربه تشافي هرنانديز، ضربة موجعة، قادما من العاصمة الإنجليزية، لندن.

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، أن نادي تشيلسي قام بتفعيل بند تمديد تعاقد مدافعه الإسباني، سيزار أزبيلكويتا، لموسم إضافي.

ووفقا للتعاقد الجديد، سيبقى سيزار أزبيلكويتا صاحب الـ32 عامًا في صفوف البلوز حتى صيف 2023.

وكان المدافع الإسباني أحد الصفقات البارزة في أجندة تعاقدات برشلونة لموسم الانتقالات الصيفية، في ظل انتهاء تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

ولفتت الشبكة إلى أن البارسا يرغب أيضا في صفقة أخرى من تشيلسي، وهو المدافع الدنماركي، أندريس كريستنسن، الذي سينتهي تعاقده في حزيران/يونيو المقبل.

ويأمل تشيلسي في الحفاظ على قوام الفريق في ظل الحجز على أموال الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، مالك النادي.

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