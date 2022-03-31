هل يقرر نجم الهلال الاعتزال دوليا؟





كشفت مصادر مقربة من نادي الهلال أن المهاجم النيجيري، اوديون إيغالو، قد يفكر في الاعتزال دوليا بعد إخفاقه مع بلاده في الوصول إلى مونديال قطر 2022.

وكانت نيجيريا قد فشلت في التأهل إلى مونديال قطر بعد تعادلها 1-1 مع غانا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أبوجا الثلاثاء الماضي.

ويقدم إيغالو مستويات مميزة مع نادي الهلال بعد انتقاله من فئة الشباب في الميركاتو الشتوي.

وخلال منافسة هذا الموسم مع الهلال والشباب، لعب النجم النيجيري 24 مباراة في الدوري السعودي، حيث سجل 19 هدفًا

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