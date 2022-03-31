الخارجية تجدد التأكيد على ضرورة انتهاج الحل السلمي للازمة الروسيةالاوكرانية





أعربت وزارة الخارجية عن أسفها إلى انتهاج صحيفة الانتباهة اسلوب الاثارة في العنوان في معرض تغطيتها لفعاليات ورشة النزاع الروسي الاوكراني وآثارها على السودان التي انعقدت بجامعة أم درمان الإسلامية يوم الأربعاء 30 مارس الجاري.

واوضحت الوزارة في توضيح صحفي اليوم ان الاسلوب جاء بما يوحي بان للسودان موقفاً جديداً ازاء ذلك الصراع بحيث جاء عنوان الخبر مفارقا تماما ومشوّشا على متنه.

فيما يلي تورد (سونا) نص التوضيح الصحفي:

بالإشارة الى الخبر الصحفي الذي نشرته صحيفة ” الانتباهة ” السودانية صباح اليوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢م في معرض تغطيتها لفعاليات ورشة النزاع الروسي الاوكراني وآثارها على السودان التي انعقدت بجامعة أم درمان الاسلامية يوم الاربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢م ، تود وزارة الخارجية أن تعرب عن ملاحظتها بان الصحيفة المذكورة قد عمدت مع الاسف الى انتهاج اسلوب الإثارة في العنوان الذي ابرزته لهذا الخبر بما يوحي بان للسودان موقفاً جديداً ازاء ذلك الصراع ، بحيث جاء عنوان الخبر مفارقا تماما ومشوّشا على متنه وهو تاكيد السيد السفير نور الدائم عبد القادر مدير دائرة روسيا وبيلاروسيا بالوزارة ، على ان رسالة السودان وموقفه الرسمي بازاء هذا الصراع، هو انه يدعو الى الحل السلمي ، والى حل النزاعات والصراعات عموماً بالطرق الدبلوماسية ، كاشفاً أن السودان ظل يبذل جهوداً في هذا الاتجاه ، وذلك من خلال عضويته في لجنة الاتصال الرباعية التي شكلتها جامعة الدول العربية من اجل البحث عن توفير سبل ووسائل الحل السلمي والتفاوضي للازمة ، بالتنسيق والتواصل والتضامن مع بعض الاطراف الدولية الاخرى. وقد ظل هذا هو جوهر موقف السودان حيال الازمة منذ بدايتها ولم يتغير حتى الان.

وعطفاً على ما تقدم ، تود وزارة الخارجية من الصحيفة المحترمة ومن سائر الاجهزة الاعلامية والصحفية ، توخي الدقة والموضوعية ، ومراعاة السياق دائما في تناولها لمثل هذه الاخبار.

وزارة الخارجية ادارة الاعلام والناطق الرسمي الخميس: ٣١ مارس ٢٠٢٢م

وكالة سونا