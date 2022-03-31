استقالات جماعية بجامعة الخرطوم





أعلن مجلس عمداء جامعة الخرطوم، تقديم جميع الأعضاء استقالات من المناصب الإدارية.

وأوضح المجلس في بيان صحفي، أنه عقد اجتماعاً طارئاً بقاعة بروفيسور دفع الله الترابي بكلية الهندسة، ناقش قرار رئيس مجلس السيادة بحل مجالس الجامعات الحكومية، وإعفاء مديري الجامعات ونوابهم، وتعيين آخرين في تعدٍّ سافر على مبدأ سيادة حكم القانون، وأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وأعلن مجلس العمداء رفضه القاطع للتدخل في شؤون الجامعات وإدارتها من قبل السلطة، وقرّر أعضاء المجلس اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية داخلياً وخارجياً لمناهضة القرارات.

وأجمع أعضاء المجلس على مناهضة القرارات قانونياً، وتقديم طعن أمام المحاكم والأجهزة المختصة. وشدد العمداء على تمسّكهم باستقلالية الجامعة، كما أكدت عليها كافة الأجهزة المختصة بالجامعة، وأعلن أعضاء المجلس تقديم استقالاتهم عن مناصبهم الإدارية.

صحيفة الصيحة