برشلونة يحرك المياه الراكدة بين صلاح وليفربول





يحاول نادي ليفربول الإنجليزي عرقلة رحيل نجمه الأول محمد صلاح إلى صفوف برشلونة.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية في تقرير لها أن مفاوضات صلاح مع ليفربول لتمديد عقده الذي سينتهي في صيف 2023، تبدو معقدة.

وأوضحت “احتمال وصول الطرفين لحلول قبل نهاية الموسم الجاري يبدو معقدا”.

وأضافت أنه بالنظر إلى هذا السيناريو فإن صلاح يفتح الباب أمام الأندية الأخرى، ويغريه بشدة اللعب مع برشلونة، لكن المقربين منه يدركون أن رحيله عن أنفيلد “شبه مستحيل”.

وبيّنت “ليفربول مصمم على عدم تسهيل رحيله هذا الصيف، وقد ألمح النادي الإنجليزي بأن هدافه الأول ليس للبيع، ولا نية لديه للاستماع لأي عرض، مما يعقد مهمة برشلونة في شراء اللاعب المصري صيف العام الجاري”.

وتابعت سبورت أن صلاح رفض جميع العروض لتمديد عقده، لأنه يريد أن يكون أحد اللاعبين الأعلى أجرا في العالم بالنظر إلى أدائه الرائع في المواسم الأخيرة.

وأردفت “كما يريد صلاح إنهاء الموسم الجاري بأفضل صورة، فهو متحمس لفكرة اللعب في الدوري الإسباني، وأبدى إعجابه في وقت سابق بنادي برشلونة”.

ولفت التقرير أيضا إلى أن إدارة برشلونة علمت بأن محمد صلاح سيبذل قصارى جهده للانضمام إلى مشروع بلوجرانا طالما توفرت الظروف الاقتصادية لجعل ذلك ممكنا هذا الصيف.

وكشفت أن ما فعله برشلونة في ملف هذه الصفقة هو جس نبض للاعب المصري إذ استفسروا عن رغبته بشأن اللعب لبرشلونة دون مفاوضات مباشرة مع ليفربول “لعلمهم أن إدارة الريدز لن تفرط أبدا في هداف الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأكدت أيضا أن ليفربول لن يقبل على الإطلاق ببيع محمد صلاح، ولن يحدد سعرا له، وفي نفس الوقت لن يعلن اللاعب رغبته في الرحيل “إلا إذا تقدم برشلونة بعرض مغر”.

وختمت تقريرها بأن مسؤولي برشلونة يدركون أن صفقة محمد صلاح تطبخ على نار هادئة، إذا لم يجدد تعاقده “كما أن ليفربول متخوف من رحيل نجمه مجانا، لذا هناك أنباء عن اجتماع أخير سيرفع خلاله النادي الإنجليزي عرضه المالي لضم صلاح”.

موقع كووورة