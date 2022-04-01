الكشف عن تفاصيل مبادرة الميرغني





كشفت تقارير صحافية، الجمعة، عن تفاصيل مبادرة زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مرشد الطريقة الختمية، محمد عثمان الميرغني، لحلّ الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الوفاق الوطني الشامل.

واستبقت 6 من الفصائل الاتحادية طرح مبادرة الميرغني رسميًا على القوى السياسية والمدنية، بالتوقيع على ميثاق الوحدة في مؤتمرٍ انعقد بالقاهرة أمس.

وتضمّت المبادرة، إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية بما يتوافق مع المبادرة التي تنصّ على إقامة ترتيبات دستورية جديدة، وتعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة من خبراء مستقلين، واختيار رئيس وزراء من ذوي الخبرة والكفاءات الوطنية المستقلة وأنّ تمنح له كافة صلاحيات تكوين حكومة دون أيّ تدّخلٍ من أيّ جهةٍ.

وتدعو مبادرة الميرغني للتمسّك بأهداف وقيم ثورة ديسمبر ومبدأ التداول السلمي للسلطة وإنشاء مفوضية للدستور تنشأ فورًا للتشاور حول مبادئ الدستور المقبل والتأكّيد على قومية القوات المسلّحة وكفالة الحريات العامة وتهيئة المناخ بالبلاد وإعادة الثقة بين المكوّنات من خلال إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

باج نيوز