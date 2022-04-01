زرياب: مفاوضات القمة في (السوشيال ميديا) وكنت قريباً من المريخ





كشف لاعب الخرطوم الوطني “زرياب يوسف” عن رغبته فى خوض تجربة احترافية مع القمة السودانية.

جاء ذلك في تصريح لموقع “سبورتاق” بعد سؤاله عن حقيقة مفاوضات المريخ والهلال لكسب خدماته.

وقال زرياب: “لا علم لي بمفاوضات جادة، أنا اسمع بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: ” كنت قريباً من التوقيع للمريخ في التسجيلات السابقة، لكن بعض التفاصيل الصغيرة وقفت أمام الانتقال”.

واسترسل قائلاً: “اي لاعب يطمح لارتداء شعار القمة، وانا كذلك، وأعتقد أنني الآن في نادٍ كبير هو الخرطوم الوطني الذي احترمه”.

يذكر ان “زرياب يوسف” الذي يشغل خانة المحور أساسياً بفرقة الكوماندوز وقع عقداً مع النادي قادماً من القوز في العام 2020 لمدة ثلاث سنوات.

ويمتلك اللاعب ثلاثة اهداف في رصيده ببطولة الدوري الممتاز كهداف للفريق.

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