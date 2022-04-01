(يونتامس) ترتب لإنطلاق المرحلة التالية من العملية السياسية





قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونتامس” ان إنطلاق المرحلة التالية من العملية السياسية التي تهدف إلى التوصل لـ”إتفاق وتوافق” يُحقق استعادة النظام الدستوري والمسار الانتقالي في ظل حكومة مدنية سيكون قريبا، في الاثناء، رحبت البعثة ببيان مجموعة أصدقاء السودان والذي أكد على دعم الجهود التي تبذلها لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في السودان.

وكانت مجموعة أصدقاء السودان التي تضم الولايات المتحدة ودولا اوربية وعربية أكدت في بيان، دعمها القوي لجهود (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية(IGAD)، لتسهيل العملية السياسية التي يقودها السودان بهدف تجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم اليونيتامس فادي القاضي: “نرحب بتجديد تأييد أعضاء مجموعة أصدقاء السودان.. المتواصل للعملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تُيسرها اليونيتامس والاتحاد الافريقي وإيقاد معا، باعتبارها وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة واستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد.”

وأكد القاضي في بيان اطلعت عليه “الصيحة” على استمرار العمل في إطار الجهود المشتركة مع الاتحاد الأفريقي وإيقاد، مع أصحاب المصلحة السودانيين، وبما يتوافقُ مع إطار تكليف البعثة المُسند إليها من قبل مجلس الأمن الدولي، في المرحلة التالية من العملية السياسية في السودان.

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