إدارة مطار الخرطوم الدولي تصدر تنبيهًا عاجلاً





للمسافرين عبر مطار الخرطوم الدولي.

أعلن مطار الخرطوم الدولي، عن عدم وجود أيّ رسومٍ داخل صادرة المغادرة من قبل الإدارة، أو شركة مطارات السودان المحدودة وأنّ رسوم المغادرة متضمّنة داخل التذكرة.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الجمعة

وقالت إدارة المطار، إنّ الرسوم التي تتحصّل داخل الصالة من قبل شركات الطيران في الكاونتر ( رسوم الوزن ازائد أو ترقية درجة السفر أو تعديل تذكرة فقط).

وأضافت” تأكّد من حصولك على إيصال مالي لأيّ معاملة من مما سبق قبل مغادرتك الكاونتر”.

وتابعت”في حالة حدوث أيّ تجاوز أو مطالبتك برسوم في صالتي المغادرة رقم 1 و 2 الرجاء التوجّه الي مكتب ضابط الصالة في المغادرة 1و 2 وإبلاغه”.

ونوّهت الإدارة إلى أنّ السلطات الصحيةأوقفت استخراج كرت الحمى الصفراء من داخل مطار الخرطوم الدولي أثناء جائحة كورونا.

وأردفت” تأكّد من حصولك على كرت الحمى الصفراء قبل القدوم إلى المطار من القمسيون الطبي في الخرطوم وأم درمان وبحري وهو مطلوب للمغادرين إلى جمهورية مصر العربية وأغلب دول شرق آسيا”.

باج نيوز