



بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الوطني

تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2022م

يبعث المؤتمر الوطني التهنئة الخالصة للشعب السوداني وإلي الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، أعاده الله علينا وعلى بلادنا وهي ترفل في ثوب العزة والرخاء والخير والنماء ، يعود علي أمتنا بمزيد من الوحدة والتلاحم والتضامن والمناصرة في الحق

وبهذه المناسبة ، فإننا نؤكد المعاني الآتية :

* شهر رمضان فرصة للتراحم فهي دعوة نطلقها لفتح ابواب الصدقة والهدية والتراحم والتكافل الاجتماعي وطيب الكلام ولين الجانب وصلة الارحام وإصلاح ذات البين.

* في ظلال هذا الشهر المبارك، شهر المرحمة والملحمة نذّكر شعبنا بشد الرحال الي المساجد لتعميرها ولتكن أيام رمضان ولياليه طاعة ورباطاً لأجل هذه البلاد وإسعاد شعبها حتى ينعم بالخير الوفير والعيش الرغيد

* هذا الشهر العظيم فرصة لقادة البلاد لتمتين عرى الإخاء وتجديد اواصر التآلف والتسامح ونبذ الفرقة والشتات والعمل صفاً واحداً لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد سيادة وأمن بلادنا واستقرار شعبنا .

كل عام وانتم بخير

المؤتمر الوطني _ قطاع الإعلام

أبريل 2022م