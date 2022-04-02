“لازم أحقق بطولة للمنتخب”.. صلاح لا يفكر نهائيا فى الاعتزال الدولى





أثار محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى، حالة من الجدل عقب مباراة مصر والسنغال فى إياب المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث قال فى كلمته بحضور لاعبى المنتخب ووزير الرياضة وأعضاء اتحاد الكرة إنه يتمنى التوفيق للمنتخب فى الفترة المقبلة سواء كان موجودا أم لا، وهو ما فسره الكثيرون بأن صلاح يفكر فى اعتزال اللعب دوليا.

مصدر بجهاز المنتخب الوطنى أكد أن محمد صلاح لا يفكر نهائيا فى الاعتزال الدولى عقب تبخر حلم المونديال، لأنه كان دائما يردد فى المعسكر وفى جلساته مع اللاعبين أنه لن يعتزل قبل أن يحقق بطولة لمنتخب مصر.

كتب: حاتم رضا

اليوم السابع