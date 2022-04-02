الخرطوم: حملات مشتركة بالأسواق لمكافحة الجريمة والظواهر السالبة





انطلقت بمحلية جبل اولياء اليوم، الحملة المشتركة لضبط المركبات غير المقننة والتي تشمل السيارات والركشات والمواتر بهدف مكافحة الجريمة والحد من الظواهر السالبة.

وقال مدير شرطة المحلية، مقرّر لجنة تنسيق الأمن العميد شرطة خالد محمد نور، إن الحملة تأتي لبسط هيبة الدولة وإنفاذ حكم القانون، مشيراً إلى أن الهدف من الحملة ضبط المركبات غير المقننة والتي تسير بدون لوحات ومن أجل محاربة الظواهر السالبة ومكافحه الجريمه حفاظا علي أمن وسلامة المواطنين.

داعياً المواطنين إلى التكاتف والعمل مع الاجهزة النظامية والتبليغ عن أي مظاهر سالبة أو مشبوهة.

يذكر أن الحملة استهدفت سوق الكلاكلة اللفة بوحدة الكلاكلة الادارية وسوق تريعة البجا بوحدة الجبل شمال الادارية واماكن السكن العشوائي.

صحيفة الصيحة