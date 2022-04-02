موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال والقنوات الناقلة





يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

موعد المباراة

وتقام مباراة الأهلى والهلال السوداني في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الأحد على ملعب الأهلي we بالسلام.

القنوات الناقلة للمباراة

وتذاع مباراة الاهلى والهلال السودانى على قناة bein sport HD 3 وتحمل التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

كما تذاع مباراة الاهلى والهلال السودانى على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

حكم المباراة

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين الزامبي جياني سيكازوي، حكمًا لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر سيكازوي صاحب فضية مباراة تونس ومالي التي أقيمت بكأس الأمم الإفريقية، حيث أنهى اللقاء الذي أقيم في الجولة الأولى من دور المجموعات مرتين قبل نهاية وقتها الأصلي، وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إنه أصيب بضربة شمس أفقدته تركيزه.

ولم يوافق منتخب تونس على استكمال المباراة بإدارة من الحكم الرابع، لكن منتخب مالي عاد للملعب، ليعتمد الكاف نتيجة المباراة بفوز مالي بهدف، دون اعتبار منتخب تونس منسحبا.

حضور الجماهير

وشهد الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والهلال السوداني موافقة مسئولي الأمن على حضور 5 آلاف مشجع من جماهير الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووافق مسئولو الأمن خلال الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة على حضور 5 آلاف مشجع من جماهير الأهلى وعلى الرغم من طلب مسئولي القلعة الحمراء زيادة العدد إلا أن الأمن رفض ذلك.

مباريات الأهلى مع أندية السودان

والتقى الأهلي مع الأندية السودانية 19 مرة قبل ذلك بجميع البطولات، وحسم الأهلي الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 6، مباريات وخسر في 3 لقاءات.

ووصل عدد الأندية السودانية التي واجهها الأهلي إلى فريقين فقط، وهم المريخ والهلال.

الأهلي والهلال

والتقى الأهلي مع الهلال السوداني في 9 مباريات حيث نجح في تحقيق الانتصار 3 مرات، مقابل فوزين للهلال وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات.

الأهلي والمريخ

وتقابل الأهلي والمريخ في 10 لقاءات قبل ذلك حيث حقق الأهلي الفوز في 7 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا في مباراتين وتلقى خسارة واحدة فقط.

وسجل لاعبو المارد الأحمر 29 هدفًا في مرمى أندية السودان، في حين سجلت الفرق السودانية 15 هدفًا في شباك الأهلي.

بوابة فيتو