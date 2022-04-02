في المؤتمر الصحفي لمواجهة صنداونز .. ابراهومة: سنقاتل حتى آخر ثانية .. وطيفور يؤكد: نلعب من أجل وطننا وجمهورنا





قال مدرب المريخ إبراهيم حسين “ابراهومة” انهم سيقاتلون حتى آخر ثانية في المنافسة، مبينا انهم اعدوا انفسهم لمواجهة صنداونز في الجولة الاخيرة من المجموعة الأولى لدوري ابطال افريقيا.

ووعد ابراهومة بتقديم افضل أداء، مشيرا الى ان المريخ فريق كبير وسيؤدي مباراة تليق باسمه ومكانته.

وكشف ابراهومة انه يواجه بعض الظروف للاصابات، ولكنه عاد وذكر انه في كل الأحوال مطالب بالأفضل دائما لأنه ضمن افضل 16 فريقا في دوري الأبطال.

واضاف ” هيأنا أنفسنا لكل السيناريوهات واعذار الغيابات والاصابات لن تمثل شي بالنسبة لنا ولابد أن نلعب من اجل اسم وتاريخ المريخ بدون أعذار”.

وبدوره قال عمار طيفور لاعب المريخ أن جميع زملائه اللاعبين في أتم الجاهزية للمواجهة وأنهم متمسكون بكل حظوظهم حتى آخر لحظة.

واضاف ” نحن فريق كبير نلعب من اجل وطننا وجمهورنا ، لا نتخوف أو نهاب لاعب في صنداونز ونسعى لتقديم افضل ما لدينا”.

صحيفة الصيحة