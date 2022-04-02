كان آخر من سأل عنها قبل دخوله العناية المكثفة .. هدى عربي: لو قمت بتأليف ألف كتاب فلن أوفي السر قدور حقه!!





في تصريح خاص (لبعض الرحيق) قالت النجمة هدي عربي، إن الراحل الكبير الأستاذ السر قدور يمثل بالنسبة لها الكثير من القيم الحياتية وإنها تضعه بمقام والدها وهو يمثل الداعم الأول لها في تجربتها الفنية، وأضافت هدى عربي أن السودان سيفتقد السر قدور الرجل الموسوعة الدرامي والصحفي ومقدم البرامج حيث كانت اطلالته تتميّز بخفة الروح والظل والشاعر الكبير الذي أثرى مكتبة الغناء السوداني بدرر وعيون الأغنية السودانية؟

وعلى الصعيد الشخصي، انا فقدت رجلا كان بمثابة أستاذ ومربٍ وعلاقتي معه لم تكن علاقة موسمية، بل علاقة اسرية حميمة.. وقالت هدى عربي إن حزنها على الأستاذ السر قدور كبير لا يمكن وصفه وإنها لو قامت بتأليف ألف كتاب عنه لما أوفته حقه في الحياة العامة السودانية، وأكدت هدى لبعض الرحيق أن أكثر ما أحزنها أن الأستاذ الراحل السر قدور كانت آخر كلماته هي السؤال عن هدى عربي ودخل بعدها مباشرة إلى العناية المكثفة.

الخرطوم: سراج الدين مصطفى

صحيفة الصيحة