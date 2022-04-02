مباراة قطر والإكوادور الافتتاحية ليست أولى مباريات المونديال





يخوض المنتخب القطري المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم يوم 21 نوفمبر المقبل أمام منتخب إكوادور، ولكن سوف يتم إقامة مباراتين قبلها في ذات اليوم.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدول المباريات الرسمي صباح يوم السبت، ويشير الجدول إلى أن المنتخبين الآخرين في المجموعة الأولى الهولندي والسنغالي سيلعبان أول مباراة في البطولة الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش).

وبعد ذلك تفتتح مباريات المجموعة الثانية بمباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره الإيراني في 13:00 بتوقيت غرينتش قبل أن يلعب المنتخب القطري مع الإكوادور في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش في المباراة الرسمية الافتتاحية، والتي سيسبقها حفل افتتاحي قصير للبطولة.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة الثانية في اليوم الافتتاحي حيث ستقام المباراة بين أميركا والفائز من أوكرانيا أو اسكتلندا أو ويلز، في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

ويبدأ المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه في اليوم التالي، عندما يواجه الفائز من مباراة بيرو مع الفائز من مباراة الإمارات و أستراليا.

ويفتتح المنتخب البرازيلي، الفائز باللقب خمس مرات، مشواره في البطولة أمام المنتخب الصربي في 24 نوفمبر المقبل، بعد ثلاث ساعات من مباراة المنتخب البرتغالي مع نظيره الغاني.

ومن بين أكبر المباريات في دور المجموعات هي المباراة التي ستجمع إسبانيا بألمانيا يوم 27 نوفمبر، والمباراة التي سيكون لها خلفية سياسية بين إيران وأميركا يوم 29 نوفمبر، والمباراة التي ستجمع بين المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، والمنتخب البولندي، بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، يوم 30 نوفمبر وكل تلك المباريات تقام في 19:00 بتوقيت غرينتش.

ويستمر دور المجموعات حتى 2 ديسمبر بإقامة مباريات المجموعتين السابعة والثامنة وهي الكاميرون مع البرازيل، وصربيا مع سويسرا، كوريا الجنوبية مع البرتغال، وغانا مع أوروغواي.

وتبدأ الأدوار الإقصائية في اليوم التالي، على أن يكون هناك راحة يومان بعد دور الـ16 ودور الـ8 وقبل النهائي والنهائي، الذي يقام يوم 18 ديسمبر في 1500 بتوقيت غرينتش.

ويعد مونديال قطر أقصر قليلا من النسخة السابقة، تحديدا بسبب إقامة أربع مباريات بشكل يومي في دور المجموعات، الذي سيستمر 12 يوما بدلا من 15 يوما.

للمرة الأولى، فإن جدول المباريات لم يتم وضعه قبل القرعة، ولكن تم وضعه بعدها، من أجل التوصل إلى أفضل مواعيد لانطلاق المباريات لكي يتمكن من متابعتها مشجعو المنتخبات في بلادهم ، ووسائل الإعلام والجمهور العالمي.

العربية نت