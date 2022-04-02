جيوفينكو: الهلال ريال مدريد آسيا ولا تجوز مقارنته مع يوفنتوس





أشاد محترف نادي الهلال السابق وسامبدوريا الحالي، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، بالأجواء التي عاشها خلال تجربته مع الزعيم، مؤكدا أن الهلال هو ريال مدريد آسيا، ولا تجوز مقارنته مع يوفنتوس.

وقال محترف الهلال السابق في حديث لقناة الدوري الإيطالي: “سعدت بتجربة اللعب لفريق الهلال، لأنك عندما تفوز بالألقاب التجربة تصبح أجمل”.

وأضاف: “مستوى الدوري في السعودية عال جدا، وبكل صراحة تفاجئت بصعوبة دوري المحترفين، جماهير الهلال دائما تريد التألق من الفريق”.

وأوضح اللاعب: “أتذكر الأسبوع الذي سبق نهائي أبطال آسيا 2019، كان حدث كبير، لأن الجماهير كانت تنتظره منذ 25 عاما، لذلك عاش الفريق والجمهور لحظات حماسية والأجمل رؤية فرحة الجماهير بعد التتويج باللقب”.

وأنهى قائلا: “فور وصولي إلى الهلال، قيل لي إنه ريال مدريد آسيا، ولا تجوز المقارنة بين الهلال ويوفنتوس، لأن الأخير يفوز كثيراً على الصعيد المحلي، ولكن لا يُحقق أبطال أوروبا، عكس الهلال الذي يفوز كثيراً محلياً ويحقق الكثير من البطولات الآسيوية، لذلك سأقول يُشبه يوفنتوس محلياً ويشبه ميلان خارجياً”.

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