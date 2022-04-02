مباراة شهدت 3 ركلات جزاء.. بنزيمة يقود ريال مدريد لفوز صعب وتأكيد صدارته الليغا





قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه سيلتا فيغو 2-1، اليوم السبت، في المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الدولي الفرنسي هدفي الفوز للنادي الملكي من ضربتي جزاء في الدقيقتين 18 و69 كما أهدر ضربة جزاء ثالثة.

وتكفل نوليتو بتسجيل الهدف الوحيد لسيلتا فيغو في الدقيقة الـ54.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 69 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه إشبيلية، وتوقف رصيد سيلتا فيغو عند 36 نقطة في المركز الـ11.

ويغرد بنزيمة وحيدا بصدارة هدافي الليغا بـ24 هدفا، وبفارق 10 أهداف عن التركي إنيس أونال هداف خيتافي.

الجزيرة نت