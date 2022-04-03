الاتحادي الديمقراطي يُقاضي أحمد بلال ويجمّد نشاط قيادي





جمّد مجلس قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي، عضوية رئيس قطاع العلاقات الخارجية أيمن زكريا، بجانب وإحالته للجنة الانضباط والمحاسبة، بعد التوقيع على إعلان القاهرة للوحدة التنسيقية للفصائل الاتحادية.

وقرّر المجلس في اجتماعه الطارئ اليوم، بحسب بيان تلقته (الصيحة)، تكليف رئيس القطاع القانوني بالنظر فيما أسماها بعملية الاحتيال التي قام بها زكريا- حسب ما ورد في البيان، ونبّه مجلس قيادة الحزب إلى أن الوحدة تأتي من القواعد إلى المؤتمر العام دون محاصصة أو حجز مقعدٍ لأحد.

وفي ذات السياق، بدأ بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، في تحريك إجراءات قانونية ضد الأمين العام المكلف أحمد بلال عثمان الذي وقّع في القاهرة على الإعلان دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، وقالوا إنّ هذا القرار تتّخذه المؤسسة السياسية المنوط بها العمل السياسي (المكتب السياسي) وليس من حق الجهات التنفيذية في الحزب اتخاذ هذا القرار.

صحيفة الصيحة