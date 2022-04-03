المريخ يكمل إجراءات الخماسي و يطلب شهادات نقل الثنائي الاجنبي





أكمل مسؤول التعاقدات و “السستم” بنادي المريخ الباشمهندس هيثم محمد نور اجراءات الخماسي احمد بيتر وجرس كافي وصديق كوة إضافة إلى المحترفين الليبيري دينس والغاني تايلور حيث تم رفع اسماء الخماسي في سيستم الانتقالات الخاص بنادي المريخ ليصبح جرس كافي واحمد بيتر وصديق كوة لاعبين رسميين في كشوفات الفريق فيما تمت مطابقة بيانات الثنائي دينس وتايلور.

وطلب المريخ شهادات النقل الدولية لكليهما ليكمل المريخ خلال اليوم الأول إجراءات خمسة لاعبين دفعة واحدة.

الجدير بالذكر أن أخطاء السستم هي التي تسببت في عدم إكمال إجراءات الثنائي الأجنبي والذي كان من المفترض إن ينضما للمريخ خلال التسجيلات الرئيسية الماضية الا انها تأخرت ليتم ضمهما رسميا وإكمال الإجراءات خلال التسجيلات الحالية تحت إشراف مسؤول “السستم” الجديد هيثم محمد نور.

من جهة أخرى ينتظر أن يقوم المريخ خلال ساعات بإكمال إجراءات إقامة الثنائي للاجنبي حتى يتمكنا من اللحاق بمباريات الفريق المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

باج نيوز