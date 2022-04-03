بين زمانين .. محمد وردي .. فنان أفريقيا الأول!!

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محمد وردي واحد من أبرز فناني الغناء والموسيقى السودانيين وأكثرهم شُهرة وله دور كبير في تطوير الموسيقى السودانية ونشرها خارج السودان ويلقب بفنان افريقيا الأول لشهرته الأفريقية.. واسمه بالكامل محمد عثمان حسن وردي في (19 يوليو 1932 – 18 فبراير 2012) في قرية صواردة الواقعة جنوب مدينة عبري بشمال السودان ونشأ يتيماً بعد وفاة والديه وهو في سن مبكرة فتربى في كنف عمه، وأحب الأدب والشعر والموسيقى منذ نعومة أظافره.

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درس وردي تعليمه الأولي في مدارس صواردة ثم انتقل إلى مدينة شندى لإكمال تعليمه بالمرحلة المتوسطة ثم عمل مدرسا في مدارس وادي حلفا والتحق بعد ذلك بمعهد التربية لتأهيل المعلمين، بشندي حيث تخرج فيه معلماً وعمل بمدارس المرحلة المتوسطة ثم المدارس الثانوية العليا في كل من وادي حلفا وشندي وعطبرة والخرطوم. وكانت مدرسة الديوم الشرقية بالخرطوم آخر مدرسة عمل فيها قبل استقالته من التدريس في عام 1959م.

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يقول وردي عن ذلك، «إنّ التدريس كان بالنسبة لي الرغبة الثانية بعد الغناء ولكن إذا خُيّرت بين التدريس والغناء لفضلت الغناء وإذا خيرت بين التدريس وأي عمل آخر لفضلت التدريس، وأعتقد أن الفن يعتبر أيضاً تدريساً». خاصة وأن موهبة الغناء موروثة في كل الأسرة فوالدة محمد وردي وإخوانها وأولاد عمومتها كانوا جميعهم فنانين معروفين بأداء الغناء، وكذلك عرف عن شقيقته فتحية وردي موهبة العزف على العود.

صحيفة الصيحة