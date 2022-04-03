الهلال في اختبار صعب أمام الأهلي في ختام مجموعات الأبطال





يخوض الهلال اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على الأهلي المصري لحساب الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات رابطة أبطال أفريقيا التي ستقام على ملعب “الأهلي وي السلام” عند التاسعة مساء اليوم في مباراة يرغب فيها الأزرق النقاط فقط ذلك أن التعثر ولو بالتعادل سيقضي على آمال الفريق في الظفر ببطاقة الترشح.

وغادرت بعثة الفريق إلى العاصمة المصرية مبكراً، وخاض الفريق عدداً من التدريبات، ويرغب ممثل السودان تحقيق الفوز والعبور بأمان لثمن النهائي للمرة الأولى في تأريخه بعد تغيير نظام المسابقة.

ويملك المدرب جواوا موتا خيارات وافرة في مختلف وظائف الملعب، ويرغب البرتغالي في تقديم مباراة من الطراز الرفيع، وقيادة الفريق للتأهل، المفاجآت واردة في تشكيلة المدرب قياساً بالخيارات الجيدة التي يملكها.

مباريات الهلال أمام الأهلي ظلت تشهد قوة كبيرة حتى التي خسرها الأزرق، الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على الهلال في السنوات الأخيرة في المباريات التي أقيمت بالقاهرة فيما فشل الفريق في تحقيق الفوز على ملعبه بعد أن حسم التعادل نتيجة المباريات التي جمعتهما بالجوهرة.

نتائج الهلال في مرحلة المجموعات كانت مخيبة للآمال بدرجة كبيرة غير أن تراجع الأهلي منح الفريق دفعة كبيرة ليتمسك بحظوظه كاملة في التأهل للمرحلة التالية، واستفاد الأهلي فقط من قرار مجلس إدارة نادي المريخ بأداء مبارياته على ملعب “الأهلي واي السلام” ليظفر بست نقاط من أصل 7 نقاط تحصل عليها بما فيها نقطة من الهلال على ملعب الجوهرة.

* خيارات وافرة في تشكيلة الهلال

تبدو خيارات الهلال واضحة للغاية في مباراته أمام الأهلي المصري، ويملك المدرب جواوا موتا العديد من العناصر الجاهزة ليكون الفريق على موعد مع سهرة تأريخية.

وربما تشهد توليفة الأزرق عودة علي عبد الله أبوعشرين، ومحمد أحمد أرنق، محمد أوتارا، فارس عبد الله، موفق صديق أو صلاح عادل، جيرالدو فيردي، عبد الجليل أجاجون، والي الدين خضر، محمد عبد الرحمن وياسر مزمل في وجود خيارات أخرى متعددة في مختلف وظائف الملعب، الهلال استعاد عدداً من نجومه الذين غابوا عن المباريات الماضية، لأسباب متفاوتة وهو ما ساهم في دعم حقيقي بعد أن تسبب غياب بعض اللاعبين في خسارة مذلة للفريق أمام صن داونز.

* مهمة سهلة أمام خط هجوم الهلال والأهلي يفقد أفضل مدافعيه

على الورق تبدو مهمة خط هجوم الهلال صعبة للغاية غير أن الواقع يؤكد أن الأهلي يمر بمرحلة انعدام وزن ومشاكل دفاعية لا حصر لها، ومن حسن حظ الغربال أن بطل إفريقيا للفريق مدافع المغربي بدر بانون، ومحمد عبد المنعم ليكون ياسر إبراهيم ورامي ربيعة هما المتاحان أمام بيتسو موسيماني وهو ما يمكن أن يستغله هجوم الهلال، قياساً بالتراجع الكبير على مستوى ربيعة. وعدم ظهوره بشكل جيد كما أن الإصابة التي تعرض لها قد تحرمه من الظهور في المباراة، الأهلي يعاني بشدة على مكستوى خط دفاعه، وحال استغل مهاجمو الهلال نقطة ضعفه الكبيرة فإن الفريق ربما يعود بنتيجة إيجابية.

صحيفة اليوم التالي