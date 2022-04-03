قيادي بتجمع المهنيين : طرد البعثات الخارجية من سمات الأنظمة الشمولية
اعتبر القيادي بتجمع المهنيين، عمار الباقر، التلويح بطرد ممثل البعثة الأممية، فولكر بيرتس، من سمات الانظمة الشمولية والديكتاتورية ، وأكد ان ذات الانظمة تلجأ للمجتمع الدولي وتعمل على تجييره لصالحها ولكن بمجرد ما اتخذ الخارج موقفاً مغايراً لهم يسارعون بطرد البعثات الخارجية والتهديد باتخاذ عقوبات لإعاقة عملها.
وأشار الباقر في تصريح لـ(الجريدة) إلى ان رئيس مجلس السيادة الانقلابي، عبد الفتاح البرهان، كان قد رحب بمبادرة البعثة الأممية وأعلن عن دعمه لها مما يؤكد بأن التناقض حاضر في المشهد، وحول ما اذا كان طرد فولكر سيؤثر على مسار المشاورات يقول الباقر ان الأزمة ليست في بقاء ممثل البعثة الأممية من عدمه بل ان الأزمة تكمن في تواجد السلطة التي وصفها بالانقلابية والجالسة على سدة الحكم دون رغبة الشارع، مؤكداً ان الأزمة ستظل قائمة ما لم تعمل الجماهير على الاطاحة بها.
الخرطوم: عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
منافقين انتو لسه عندكم وش تنظرو كفايه دمرتو السودان بتنظيراتكم طلعتو افشل الفاشلين ولن اقوم لكم قايمه ليوم الدين الشعب السوداني عرفكم ناس احلام ورديه.
امريكا واوربا اليومين ديل شغالين طرد في الروس يعني ديل شموليين يا عرة .الاعراف والقوانبن الدبلوماسية اجازت لكل دولة طرد من تراه واعطت الدولة المضيفة هذا الحق حصريا يا جاهل يا مناقش ابو النوووم.
والله كان انت قيادي في قحت الرماد كال القحاتة والشعب.
قال قيادي قال.
ما هي مصيبتنا هنا في الجهلاء العاملين قادة وهم اقل مقام من اجهل جهلاء القوم.
خجلتونا والله عدييييل يا قحت .
بعد الفشل كمان معاها فصاحة.
كلو دا عشان يبرر العمالة والارتزاق ونصيحتنا ليكم اقيفوا غي الصف الوطني كان وقف معاكم برهان او الكيزان او الاحزاب اليسارية او غيرهم فاتباع الحق وتسجيل الموقف هو الأهم وليس الكسب السياسي الرخيص علي حساب الوطن وتاكد انها بترجع ليك بالخيبة والحسرة