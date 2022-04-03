قيادي بتجمع المهنيين : طرد البعثات الخارجية من سمات الأنظمة الشمولية





اعتبر القيادي بتجمع المهنيين، عمار الباقر، التلويح بطرد ممثل البعثة الأممية، فولكر بيرتس، من سمات الانظمة الشمولية والديكتاتورية ، وأكد ان ذات الانظمة تلجأ للمجتمع الدولي وتعمل على تجييره لصالحها ولكن بمجرد ما اتخذ الخارج موقفاً مغايراً لهم يسارعون بطرد البعثات الخارجية والتهديد باتخاذ عقوبات لإعاقة عملها.

وأشار الباقر في تصريح لـ(الجريدة) إلى ان رئيس مجلس السيادة الانقلابي، عبد الفتاح البرهان، كان قد رحب بمبادرة البعثة الأممية وأعلن عن دعمه لها مما يؤكد بأن التناقض حاضر في المشهد، وحول ما اذا كان طرد فولكر سيؤثر على مسار المشاورات يقول الباقر ان الأزمة ليست في بقاء ممثل البعثة الأممية من عدمه بل ان الأزمة تكمن في تواجد السلطة التي وصفها بالانقلابية والجالسة على سدة الحكم دون رغبة الشارع، مؤكداً ان الأزمة ستظل قائمة ما لم تعمل الجماهير على الاطاحة بها.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة