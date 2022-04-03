نبيل أديب: فولكر لم يتجاوز التفويض ولم يتدخل في الشؤون الداخلية
طالب الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب رئيس مجلس السيادة الانقلابي، الفريق عبدالفتاح البرهان، بأن يكون واضحاً في الاعتراض الذي يوجهه لرئيس البعثة الأممية، فولكر بيرتس، وأضاف أديب في تصريح لـ”الجريدة” بأن الأمم المتحدة تقدم مساعدات للسودان للوصول إلى الاستقرار والسلام تحت الفصل السادس بناءً على طلب منه.
وأكد أديب أن ما يقوم به فولكر لا يعتبر خروجاً عن التفويض ولا يعتبر كذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية للسودان، وطالب أديب البرهان بأن يكون واضحاً في اعتراضه على فولكر.
وأوضح أديب بأن فولكر يحاول الوصول إلى حل، لكنه نوه إلى ضرورة الوعي بمسألة حقوق الإنسان وأضاف بأن الاعتراضات إذا كانت متعلقة بالتعليقات التي يصدرها فولكر بشأن العنف تجاه المتظاهرين، فإن هذه لها صلة بحقوق الإنسان والتي أصبحت لا خلاف عليها، ويؤكد أديب بأن قضية حقوق الإنسان أصبحت شأن عالمي، وأن بعثة الأمم المتحدة تساعد السودان في بناء القدرات للوصول إلى السلام، وأن هذا ليس تدخلاً وأنه حال أقدم السودان على طرد فولكر فإن هذا الإجراء ليس سليماً ولن يصب في صالح السودان وسيخسر السودان المعونة الدولية.
وقال فولكر بيرتس، في تغريدة على تويتر، إن السودان جزء من الأمم المتحدة التي تمد يد العون للأعضاء فيها ولا يُسمى ذلك “تدخلاً”، وأضاف: “تعمل اليونتامس وفقاً لتكليفها المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن و اضاف فولكر بأن الامم المتحدة غير محايدة بخصوص الالتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.
الخرطوم: حافظ كبير
صحيفة الجريدة
4 تعليقات
عشان تعرفوا يا شعب السودان ان وسخنا دا مننا وفينا , يعني ناس ( يا فيها يا اطفيها ) ديل لسه قاعدين , كانوا السبب في الحصار الاقتصادي طيلة الثلاثين عاماً بتاعت الانقاذ و اعترفوا بذلك وحكمونا تلاتة سنين لم يبنوا فيها راكوبة بل كسروا الكان مبني , وابتدأ زي ناس هولاكو التتري في تدمير اخلاق المجتمع وتغيير المناهج والغاء قوانين الشريعة و طمس كل حاجة ليها علاقة بالدين الاسلامي و ابتدأوا يناشدوا اليهود وعباد الحجر بان يرجعوا الى السودان , بالله عليك هسه اديب ( الما اديب ) دا بيدافع عن الخواجة دا عشان شنو , انت هسه ماسك لجنة التحقيق دي ليك كم سنة , ورينا عملت شنو فيها , عليكم من الله ما تستحقون
الامم المتحدة .. وامثالثها من منظمات اوجدت لاستعمار البشر .. هى المطية لكلاب السكك من امثالك .. وماتقدمه باليسار تاخذ اضعافه بالجزمه القديمة عاجلا او اجلا … اصبح العالم مكشوفا وتفتحت افاق الناس .. ماعاد اولئك الذين يسوقهم امثالك من المترديه والنطيحة اينما شاء .. البرهان يفترض بها ن يطرده فورا ولايمهله حتى ساعة واحدة للمغادرة .. حتى لو اجلسه فى غرفة فى مطار الخرطوم حتى يطير غير ماسوف عليه .. تتزرعون بالحجج وهى حجج واهية لبقاء اسيادكم حتى تحسون بالامان الذى افتقدتوه حتى فى بلدكم وبين من يفترض انهم اهلكم وشعبكم ، وذلك الاحساس نابع من يقينكم بانكم فقط كلاب سكك لا انتماء ولاملة ولادين ولاضمير ولا حتى قليل من حياء .. تتلونون كما تتلون السحالى ورغم ذلك تبقى الوانكم النشاز واضحة وضوح الشمس لكل عين ذات بصر وبصيرة .. فتف ثم تف ثم تف وتف …عليك وعلى امثالك ممن كانت اثمانهم فتات دولارات او حتى يوروهات
كيف يعني فولكر لم يتجاوز الصالحية حقتو كدي قوم ورني دوله واحد في العالم وعمل فيها فوكر كدي الذي بيعملوا في السودان لافي من حله لحله ومن حزب لحزب ومن بيت لبيت وماخلي حتة مالفي فيها حتي مصر دا مشي ليها عشان يعمل اتفاق ويدبر مصيبة وتتدخل في شئون السودان ومش مفروض فولكر دا يترذع في الارض ومايتدخل ويخلي ناس البلد لوحدهم يقوموا بي الامر لو هم صحيح عاوزين مصلحة البلد وليها فولكر عاوز يقلب الحكومة هل هو يهمه مصلحة البلد دي اكثر من اهلها ولي المعني شنو لماذا السبب شنو البيخلي فولكر يعمل كدا ماعاوز العسكر دا امر لايخصة ومفروض يقفل وينتظر الانتخاب وبس امشوا جيبوا العقد حق فولكر الوظيفة حقتو شنو بي الظبط كدا لازم تشوف العقد والصلاحيات حقتو شنو يا المحاميين والله لاكسبك دنيا واخره يا حمدوك اللعين ياعميل ذي ماجبت لينا ولصقت لينا فولكر دا ذي اللصقة
انت ايها الشيوعي المغفل تتحدث عن قبولك لان يتدخل شخص في بلدك باسم حقوق الإنسان فنحن لا نقبل لان هذه تسمي عمالة وارتزاق وخيانة لقيم بلدك.اما كلامك عن كلامك من ناحية قانونية عن ان التفويض يسمح لفولكر بالتدخل فهذا التفويض باطل من الناحية القانونية لانه لم تتم اجازته من برلمان منتخب وقد اتي به العميل الشارد حمدوك من تحت الطاولة وانت تعلم عمالة الشيوعي حمدوك وخيانته لبلده