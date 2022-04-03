نبيل أديب: فولكر لم يتجاوز التفويض ولم يتدخل في الشؤون الداخلية





طالب الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب رئيس مجلس السيادة الانقلابي، الفريق عبدالفتاح البرهان، بأن يكون واضحاً في الاعتراض الذي يوجهه لرئيس البعثة الأممية، فولكر بيرتس، وأضاف أديب في تصريح لـ”الجريدة” بأن الأمم المتحدة تقدم مساعدات للسودان للوصول إلى الاستقرار والسلام تحت الفصل السادس بناءً على طلب منه.

وأكد أديب أن ما يقوم به فولكر لا يعتبر خروجاً عن التفويض ولا يعتبر كذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية للسودان، وطالب أديب البرهان بأن يكون واضحاً في اعتراضه على فولكر.

وأوضح أديب بأن فولكر يحاول الوصول إلى حل، لكنه نوه إلى ضرورة الوعي بمسألة حقوق الإنسان وأضاف بأن الاعتراضات إذا كانت متعلقة بالتعليقات التي يصدرها فولكر بشأن العنف تجاه المتظاهرين، فإن هذه لها صلة بحقوق الإنسان والتي أصبحت لا خلاف عليها، ويؤكد أديب بأن قضية حقوق الإنسان أصبحت شأن عالمي، وأن بعثة الأمم المتحدة تساعد السودان في بناء القدرات للوصول إلى السلام، وأن هذا ليس تدخلاً وأنه حال أقدم السودان على طرد فولكر فإن هذا الإجراء ليس سليماً ولن يصب في صالح السودان وسيخسر السودان المعونة الدولية.

وقال فولكر بيرتس، في تغريدة على تويتر، إن السودان جزء من الأمم المتحدة التي تمد يد العون للأعضاء فيها ولا يُسمى ذلك “تدخلاً”، وأضاف: “تعمل اليونتامس وفقاً لتكليفها المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن و اضاف فولكر بأن الامم المتحدة غير محايدة بخصوص الالتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة