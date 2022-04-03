البرهان: الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها دون أن يخشى أحداً





قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة تقف على قلب رجل واحد، فلا خوف من أي جهة أو تنظيم أو حزب، مشيرًا إلى أنّ الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها دون أن يخشى أحداً، مؤكداً أن البلاد لن تسلم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها كافة الشعب، وشدد على ألا تفريط في البلاد.

وأوضح البرهان لدى مخاطبته، فعالية الضباط المتخرجين من الكلية الحربية وكليات جامعة كرري أمس، أنهم ينضمون إلى ساحات العمل في أوقات صعبة تمر بها البلاد والقوات المسلحة التي تواجه استهدافاً يتضمن الكثير من الشائعات والتلفيق والكذب، داعياً إلى عدم الانسياق وراء التضليل الممنهج من جهات محددة ومعروفة لفظها الناس، لأنها لا تريد خيراً بالبلاد وهي وراء كل ذلك.

صحيفة السوداني