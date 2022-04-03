شاهد.. نجم النصر السابق: هناك أزمة “فنية” في الهلال!





كشف نجم نادي النصر السابق، محسن الحارثي، أن هناك أزمة فنية متواجدة في نادي الهلال، ظهرت خلال المباريات الماضية، وتسببت في تعرض مرماه لهجمات خطيرة.

وقال نجم النصر السابق في تصريحات تلفزيونية: “المساحات خلف دفاع الهلال، خاصة الأظهرة، سواء محمد البريك وياسر الشهراني، أو سعود عبد الحميد، تتسبب في هجمات خطيرة على الفريق، مع تقدمهم في المستمر وبدون تنظيم”.

وأضاف الحارثي: “إنهاء هذه الأزمة يتطلب تنسيق بين الظهيرين، بحيث يتقدم لاعب واحد فقط، فيما ينتظر الآخر. لاعب المحور في الهلال يجب أن يقوم بغلق خانة الظهير الذي يتقدم في الهجمات، حتى يعود لمركزه، ويحدث توازن بين الظهيرين”.

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