الهلال “مُهدد” خلال مواجهة الشباب!





يخوض نادي الهلال مساء الأحد 3 أبريل مواجهة قوية أمام منافسه الشباب ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلعب الهلال مواجهة الشباب وهو مُهدد بفقدان 3 لاعبين في حالة العبور إلى النهائي، وذلك في حال حصولهم على بطاقة صفراء، وهم: “ياسر الشهراني، موسى ماريجا، صالح الشهري”.

واشتعلت المنافسة في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تأهل الهلال على حساب غريمه التقليدي النصر، بينما صعد الشباب على حساب الأهلي.

ويلعب الفائز من ديربي الهلال والشباب في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الفيحاء والاتحاد، على نهائي بطولة كأس الملك. “.

ويدخل الهلال مباراة الشباب بغيابات مؤثرة، حيث تعرض خلال الساعات الماضية اللاعب سالم الدوسري للإصابة بفيروس كورونا، ويعاني علي البليهي من إصابة في العضلة الضامة، إضافة لإصابة أندري كاريلو مع منتخب بيرو، وعدم جاهزية عبدالله عطيف.

مزمز