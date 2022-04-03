مدير جامعة الخرطوم يتسلم مهامه ويعد بمعالجة مشكلة تراكم الدفعات





تسلم مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب مهام عمله اليوم الأحد خلفاً للبروفيسور فدوى عبدالرحمن علي طه. تمت إجراءات التسليم بحضور الطرفين بمكتب مدير الجامعة، وعلى شرف التسليم والتسلم تقدم بروفيسور عرديب بصوت شكر للإدارة السابقة ممثلة في بروفيسور فدوى عبدالرحمن، وشكرها على الخدمات التي قدمتها للجامعة ومنسوبيها. وفي أول تصريح له عقب استلام عمله، رحب مدير الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، وقال إن إدارته سوف تعمل بجد على حل مشكلة تراكم الدفع، ومعالجة الأزمات التي تواجه الأساتذة والعاملين. وقال عرديب أن جامعة الخرطوم تحتاج إلى تكاتف أبنائها لأجل الحفاظ عليها ودفعها للأمام، وليكن شعارنا “معا من اجل جامعة الخرطوم” .

وكالة سونا