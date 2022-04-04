وزير العدل السابق: الحكومة تسير على خطى النظام القديم





قال وزير العدل السابق نصرالدين عبد البارئ إن الحكومة تسير على خطى النظام السابق.

وكتب عبدالبارئ في تغريدة على تويتر أمس: “معاداةُ الأمم المتحدة أو الانزعاج المتصاعد من قيامها بمهامها، من أقوى براهين عودة النظام القديم، الذي عزل البلادَ عن العالم، وهو يدورُ في المحاور الإقليمية بلا جدوى”.

وأضاف: “حكومةُ الأمر الواقع تسير اليوم على خُطى ذلك النظامُ حذو الحافر بالحافر، ومصيرها لن يكون بأفضل من مصيره”.

ويأتي حديث عبدالبارئ بعد يومين من تلويح رئيس مجلس السيادة؛ عبدالفتاح البرهان بطرد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية؛ فولكر بيرتس.

صحيفة اليوم التالي