المريخ يكمل إجراءات الخماسي ويطلب شهادات الأجانب





اكمل مسؤول التعاقدات والسستم بنادي المريخ الباشمهندس هيثم محمد نور إجراءات الخماسي أحمد بيتر وجرس كافي وصديق كوه إضافة إلى المحترفين الليبيري دينس والغاني تايلور حيث تم رفع أسماء الخماسي في سيستم الانتقالات الخاص بنادي المريخ ليصبح جرس كافي وأحمد بيتر وصديق كوه لاعبين رسميين في كشوفات الفريق فيما تمت مطابقة بيانات الثنائي دينس وتايلور. وطلب المريخ شهادات النقل الدولية لكليهما ليكمل المريخ خلال اليوم الأول لفترة التسجيلات أمس الأول إجراءات خمسة لاعبين دفعة واحدة.

يُذكر أن أخطاء السيستم هي التي تسببت في عدم إكمال إجراءات الثنائي الأجنبي والذي كان من المفترض أن ينضما للمريخ خلال التسجيلات الاستثنائية الماضية إلا أنها تأخرت ليتم ضمهما رسمياً وإكمال الإجراءات خلال التسجيلات الحالية تحت إشراف مسؤول السيستم الجديد هيثم محمد نور.

من جهة أخرى، ينتظر أن يقوم المريخ خلال ساعات بإكمال إجراءات إقامة الثنائي للأجنبي حتى يتمّكنا من اللحاق بمباريات الفريق المقبلة في بطولة الدوري الممتاز متى ما وصلت شهادة نقليهما الدوليتين.

صحيفة الصيحة