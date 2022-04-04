الطرق والجسور بالخرطوم تطالب بالإعداد المبكّر للخريف





أكدت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بالخرطوم، على ضرورة بدء الإعداد المبكّر لخريف هذا العام، بمراجعة ونظافة وترفيع الخيران والأودية الطبيعية بالولاية.

وقالت الهيئة إنّ هذه الخطوات تُعدُّ من المسارات الرئيسية لتصريف وتسيير مياه الأمطار في فصل الخريف.

ونفذّت إدارة مصارف المياه بالهيئة فرع محلية شرق النيل، أعمال نظافة وتطهير وإزالة لتراكمات الطمي من مزلقان الوادي الأخضر وترفيع وترشيد مصرف الزيتونة بمنطقة حطاب إضافةً إلى نظافة وإزالة الحشائش من مصرف السليت غرب منطقة عد بابكر.

صحيفة اليوم التالي