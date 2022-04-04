وزير الطاقة يكشف معلومات جديدة بشأن قطوعات الكهرباء





عزا وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله قطوعات التيار الكهربائي إلى حدوث خلل طارئ ادى الى خروج البارجة التركية فى بورتسوان فضلا عن اعطال فى الخط الناقل للكهرباء من اثيوبيا.

وقال الوزير ل (الصيحة) ان الأعطال في الخطوط الناقلة أدت الى فقدان نحو (350) ميقاواط ،أثرت بصورة مباشرة على استقرار الامداد الكهربائي، وتابع ” بالإضافة إلى إرتفاع درجات الحرارة التي تزيد من الفاقد في التوليد الحراري و فى النقل”.

وأبدى الوزير اسفه على تزامن الأعطال مع بداية شهر رمضان، مؤكدا أن العاملين بالكهرباء و الوزارات ذات الصلة يبذلون قصارى جهدهم لمعالجة الوضع الراهن و الوصول الى امداد كهربائي مستقر خلال الأيام المقبلة.

الخرطوم _ رشا التوم

صحيفة الصيحة