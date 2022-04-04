بين زمانين .. محمد الأمين .. مكمل الخماسي!!

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محمد الأمين حمد النيل (20 فبراير 1943): هو موسيقار، ومغن سوداني، يعتبر أحد أيقونات الغناء والموسيقى السودانية المعاصرة، ومن أكثرهم صيتاً، وله دورٌ كبير في تطوير الموسيقى السودانية ونشرها خارج السودان. ولد محمد الأمين، واسمه بالكامل محمد الأمين حمد النيل الطاهر الإزيرق في (20 فبراير 1943) في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة. وقد جذبه الى عالم الموسيقى والغناء منذ نعومة أظافره خاله الأستاذ بله يوسف الازيرق فأجاد آلة المزمار ثم آلة العود التي تمكن منها وهو لم يتعد الإثني عشر عاماً.

(ري)

درس محمد الأمين تعليمه الأولي في مدارس ود مدني. ولقد شاء القدر أن يكون في مدرسة الشرقية الأولية أستاذ محب للموسيقى ويُجيد العزف على العود، هو الأستاذ السر محمد فضل الذي تعهد محمد الأمين وعلمه كيفية العزف على العود. بيد أن ظروفه الصحية ومعاناته مع ضعف حاسة البصر تسببت في عدم إكماله مسيرته حينها.

(مي)

التحق محمد الأمين في عام 1960 م بموسيقى شرطة النيل الأزرق التي كان على رأسها الموسيقار محمد آدم المنصوري.. كما أسعفته اللحظة بوجود عدد مقدر من أميز العازفين حينها في ود مدني مثل الموسيقار حسين بطرى. برع محمد الأمين حينها في أداء أغنيات لفنانين سبقوه إلى سدة الغناء، مثل عبد الكريم الكابلي ومحمد وردي، مما أجلى عن قدراته الصوتية الكبيرة وأكسبه شعبية وجماهيرية في ود مدني.

صحيفة الصيحة