كأس العالم 2022 في قطر.. زملاء بالفريق خصوم في المنتخبات
أسفرت قرعة كأس العالم 2022 التي أجريت الأسبوع الماضي في الدوحة عن مجموعات حديدية ومواجهات منتظرة، ولكن لم تكن هناك مجموعة موت أو أكثر تضم 3 منتخبات من العيار الثقيل.
لكن اللافت في مجموعات المونديال القطري أن مبارياتها تشهد منافسات كثيرة بين زملاء في نفس الفريق سيتحولون إلى خصوم في مواجهات منتخباتهم.
ومن بين أبرز هؤلاء:
الإنجليزي ماسون ماونت والأميركي كريستيان بوليسيتش (تشلسي): اللاعبان سيتواجهان في 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الثانية.
السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول): اللاعبان سيتواجهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الأولى.
الإسباني رودري والألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي): اللاعبان سيتواجهان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الخامسة.
الفرنسي هوغو لوريس والدانماركي بيير-إيميل هويبيرغ (توتنهام): اللاعبان سيتواجهان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الرابعة.
الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد): اللاعبان سيتواجهان في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة السادسة.
الحارس الألماني تير شتيغن والإسباني سيرجيو بوسكيتس (برشلونة): اللاعبان سيتواجهان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الخامسة.
البرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروغوياني إدينسون كافاني (مانشستر يونايتد): اللاعبان سيتواجهان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الثامنة.
البرازيلي آرثور والصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس): اللاعبان سيتواجهان في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة السابعة.
البرتغالي جواو فيليكس والأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد): اللاعبان سيتواجهان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة الثامنة.
السويسري غرانيت تشاكا والبرازيلي غابرييل مارتينيلي (أرسنال): اللاعبان سيتواجهان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن أوقعت القرعة منتخبي بلديهما في المجموعة السابعة.
الجزيرة نت