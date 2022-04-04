الميرغني ومبارك الفاضل يبحثان الأزمة السودانية





بحث رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، مع مرشد الطريقة الختمية، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني في فيلا طيبة بالعاصمة المصرية القاهرة، آفاق الحل للأزمة السودانية في ظل المبادرة التي طرحها مولانا الميرغني.

وقد توافقت الآراء حول أهمية العمل المشترك بين حزبي الاتحادي الأصل والأمة لاستعادة المسار الانتقالي وإنجاز التحول الديمقراطي، كما قدّم له التهاني بنجاح ملتقى الوحدة الاتحادية.

صحيفة الصيحة