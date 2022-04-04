البروفيسور الفاتح الحبر يتسلم إدارة جامعة أم درمان الإسلامية





تسلم البروفيسور الفاتح الحبر عمر أحمد مدير جامعة أم درمان الإسلامية صباح يوم الإثنين إدارة الجامعة من الدكتور أحمد موسى صيام أمين أمانة الشؤون العلمية المدير المكلف السابق بمكتب مدير الجامعة بأبي سعد.

وقدم الدكتور أحمد موسى صيام مدير الجامعة المكلف السابق، خلال اجتماع التسليم والتسلم التهنئة لمدير الجامعة ونائبه واصفا إياهما بأنهم لصيقين بمجتمع الجامعة والعمل الإداري وقدم شرحا مفصلا عن سير العمل في الفترة الماضية منذ رحيل الراحل المقيم البروفيسور محمد حبيب أحمد الكنزي.

وثمن البروفيسور الفاتح، المجهود الذي بذله المديرون السابقون وما تحقق في الفترة الماضية وحرص القائمين على ملء الفراغ الإداري في وقت حرج تمر به البلاد عامة والجامعة خاصة، ودعا إلى وضع مصلحة الجامعة نصب أعين الجميع مشيرا إلى تضافر الجهود والتعاون لإكمال ما بدأ في الملفات التي تسلمها.

وأوضح البروفيسور طارق حسن بن عوف أحمد نائب مدير الجامعة الجديد إن الرؤية مشتركة مع البروفيسور مدير الجامعة للسير قدما في العمل من أجل رفعة الجامعة وتطورها وفق رسالتها.

الخرطوم 4-4-2022 (سونا)